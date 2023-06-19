Мир 19 июня 2023, 09:09 МИД предостерег от провокаций против российских военных в Приднестровье МИД: Россия сочтет нападением провокации против ВС РФ в Приднестровье РИА «Новости»

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Россия сочтет провокации против военнослужащих ВС РФ в Приднестровье нападением на страну. Об этом сообщил глава второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, его слова привел ТАСС.

Представитель дипломатического ведомства напомнил, что российские военные присутствуют в Приднестровье на легитимных основаниях.

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«Они находятся в регионе в составе Оперативной группы и миротворческих сил российских войск. Любые действия, представляющие посягательство на их безопасность, расценятся как нападение на Россию в соответствии с международным правом», — сказал он.

В мае власти Приднестровья попросили Россию увеличить численность контингента миротворцев в республике. Глава представительства ПМР в Москве Леонид Манаков заявлял, что именно российские военные являются главным фактором безопасности в регионе.

Директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что украинская сторона подталкивает Молдавию к силовой зачистке Приднестровья.