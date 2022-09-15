МИД посчитал провокацией призыв Украины к Грузии по второму фронту | 360°

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МИД посчитал провокацией призыв Украины к Грузии по второму фронту

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15 сентября 2022, 14:57

МИД посчитал провокацией призыв Украины к Грузии по второму фронту

Представитель МИД Захарова: призыв Киева к Тбилиси по второму фронту — провокация

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Россия рассматривает призыв Украины к Грузии по освобождению Абхазии и Южной Осетии как провокацию. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как провокацию», — подчеркнула она.

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Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе назвал сарказмом заявление о плебисците.

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Политик добавил, что в отношениях между Грузией и Украиной есть проблемы, которые изначально создал киевский режим. Украинцы и грузины — дружественные народы, однако их правительства не смогли договориться по некоторым важным вопросам. Например, несколько лет назад высокопоставленными украинскими чиновниками назначали людей, которых в Грузии объявили в розыск.

Украина потребовала от Грузии открыть второй фронт и выступить против России. На это Ираклий Кобахидзе заявил в эфире грузинского Первого канала, что люди сами должны принять решение.

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