МИД посчитал провокацией призыв Украины к Грузии по второму фронту | 360°

Мир 15 сентября 2022, 14:57 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber МИД посчитал провокацией призыв Украины к Грузии по второму фронту Представитель МИД Захарова: призыв Киева к Тбилиси по второму фронту — провокация РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия рассматривает призыв Украины к Грузии по освобождению Абхазии и Южной Осетии как провокацию. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как провокацию», — подчеркнула она.

Реклама

Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе назвал сарказмом заявление о плебисците.

Реклама

Политик добавил, что в отношениях между Грузией и Украиной есть проблемы, которые изначально создал киевский режим. Украинцы и грузины — дружественные народы, однако их правительства не смогли договориться по некоторым важным вопросам. Например, несколько лет назад высокопоставленными украинскими чиновниками назначали людей, которых в Грузии объявили в розыск.

Украина потребовала от Грузии открыть второй фронт и выступить против России. На это Ираклий Кобахидзе заявил в эфире грузинского Первого канала, что люди сами должны принять решение.

0 0 0 0 0 0