Мир 31 декабря 2023, 09:31 МИД пообещал возмездие за злодеяния украинских властей Лавров пообещал справедливое возмездие каждому из преступников киевского режима MFA Russia/via Globallookpress.com

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Каждый из преступников украинского режима получит по заслугам за совершенные злодеяния. Российские суды уже приговорили к долгим срокам лишения свободы более 200 представителей ВСУ, заявил РИА «Новости» глава МИД России Сергей Лавров.

Он рассказал, что Следственный комитет возбудил более четырех тысяч уголовных дел в отношении порядка 900 лиц, среди которых есть как сотрудники украинских силовых структур, так и представители военного и политического руководства Украины

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«Каждого из них настигнет справедливое возмездие», — отметил Лавров.

По словам министра, российские правоохранители зафиксировали все зверства, которые устраивали украинские нацисты, в том числе и преступления, совершенные до СВО. Лавров напомнил, что «страдания мирного населения Донбасса начались гораздо раньше, еще в 2014 году».

Ранее ВСУ обстреляли Белгород, от ударов погибли 22 человека. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что от действий украинских боевиков 30 декабря пострадали 109 горожан.