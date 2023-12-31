31 декабря 2023, 09:31
МИД пообещал возмездие за злодеяния украинских властей
Лавров пообещал справедливое возмездие каждому из преступников киевского режима
Каждый из преступников украинского режима получит по заслугам за совершенные злодеяния. Российские суды уже приговорили к долгим срокам лишения свободы более 200 представителей ВСУ, заявил РИА «Новости» глава МИД России Сергей Лавров.
Он рассказал, что Следственный комитет возбудил более четырех тысяч уголовных дел в отношении порядка 900 лиц, среди которых есть как сотрудники украинских силовых структур, так и представители военного и политического руководства Украины
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«Каждого из них настигнет справедливое возмездие», — отметил Лавров.
По словам министра, российские правоохранители зафиксировали все зверства, которые устраивали украинские нацисты, в том числе и преступления, совершенные до СВО. Лавров напомнил, что «страдания мирного населения Донбасса начались гораздо раньше, еще в 2014 году».
Ранее ВСУ обстреляли Белгород, от ударов погибли 22 человека. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что от действий украинских боевиков 30 декабря пострадали 109 горожан.
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