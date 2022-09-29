МИД Польши заявил о возможном использовании сил НАТО на Украине | 360°

Мир 29 сентября 2022, 14:11 Поделиться Telegram

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Viber МИД Польши заявил о возможном использовании сил НАТО на Украине Глава МИД Польши Рау: вход сил НАТО на Украину возможен при применении ядерного оружия РИА «Новости»

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Вооруженные силы НАТО могут принять участие в боевых действиях на Украине, если там применят ядерное оружие, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау. Он добавил, что до сих пор никто не рассматривал возможности использования такого вида вооружения, написало РИА «Новости».

«Если бы дошло до применения атомного оружия, то одновременно однозначно произошло бы нарушение консенсуса членов Совета безопасности. Я говорю о постоянных членах Совета безопасности. А все эти страны являются обладателями ядерного оружия», — сказал Рау в интервью радиостанции RMF FM.

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Министр добавил, что в случае применения ядерного оружия последовал бы неядерный ответ со стороны НАТО. Он напомнил, что об этом говорил глава Национального совета безопасности США Джейк Салливан.

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Рау добавил, что не исключает непосредственного ввода сил НАТО на Украину. Но тут же он оговорился, добавив, что нельзя точно сказать, что именно имел в виду Салливан.

«Но нужно также сказать, что это (ввод сил НАТО на Украину — прим. ред.) не было бы необходимой процедурой, потому что можно применить обычные вооружения, <…> причем не обязательно с украинской территории», — заключил Рау.

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