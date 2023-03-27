Мир 27 марта 2023, 10:27 МИД Польши заявил, что страна не даст Украине все свои истребители МиГ-29 Замглавы МИД Яблоньский: Польша не планирует давать Украине все свои истребители МиГ-29 РИА «Новости»

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Польша не отдаст Украине все имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29. Такое заявление в эфире радиостанции RMF FM сделал замглавы МИД республики Павел Яблоньский.

«Эта процедура проходит втайне для того, чтобы она прошла эффективно. Думаю, что мы не будем отдавать все. Точно не в одном транспорте», — сказал он.

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Дипломат добавил, что Минобороны страны пока предпочитает держать свои планы в секрете. Никаких других подробностей нет.

Известно, что у ВВС Польши есть 22 самолета МиГ-29А, а также шесть самолетов МиГ-29УБ. Польский президент Анджей Дуда сообщал ранее, что киевский режим получит в ближайшее время от республики первые четыре МиГ-29. Об этом написало РИА «Новости». Премьер Польше Матеуш Моравецкий говорил, что эти истребители должны быть переданы ВСУ до конца апреля.

Западные страны с начала российской спецоперации поддерживают финансово Украину, а также оказывают ей военную помощь. Власти России не раз говорили, что такие действия только затягивают конфликт.