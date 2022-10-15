МИД Польши вызвал посла Израиля из-за слов о безопасности визитов молодежных делегаций | 360°

Мир 15 октября 2022, 13:37 Поделиться Telegram

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Viber МИД Польши вызвал посла Израиля из-за слов о безопасности визитов молодежных делегаций Замглавы МИД Польши Яблоньский заявил о вызове посла Израиля из-за слов о визитах молодежи РИА Новости

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МИД Польши вызвал посла Израиля Якова Ливне из-за его слов о проблематичности визитов в страну молодежи Святой Земли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя главы польского МИД Павла Яблоньского.

«Жаль, что посол Яков Ливне решил общаться с польским МИД посредством СМИ и публичных выступлений», — отметил Яблоньский.

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Он подчеркнул, что израильский дипломат вводит в заблуждение общественность не называя истинных причин, по которым отменяются визиты молодежных делегаций. Для выяснения этой ситуации Ливне вызовут во внешнеполитическое ведомство Польши в понедельник.

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Летом Израиль заявил об отмене образовательных поездок молодежи из-за проблем с обеспечением безопасности. Было предложено сопровождать делегации вооруженной охраной. МИД Польши тогда указал, что поездки с участием израильских служб невозможны.

В четверг на памятной церемонии по случаю 79-й годовщины восстания в концлагере Собибор посол Ливне напомнил об этом случае, подчеркнув, что из-за решений Польши израильтяне не могут посещать страну.

Польский МИД ответил заявлением о готовности к приему молодежи Святой Земли в любой момент, но без вооруженной охраны.

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