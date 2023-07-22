Мир 22 июля 2023, 09:57 МИД Польши вызовет посла России из-за слов Путина о Сталине МИД Польши вызовет российского посла из-за слов Путина о подарившем территории Сталине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Посла России вызовут в МИД Польши после слов президента Владимира Путина о советском лидере Иосифе Сталине. Об этом в Twitter написал польский вице-премьер Матеуш Моравецкий.

«Сталин был военным преступником, который виновен в гибели сотен тысяч поляков. Сомнению эта историческая правда не подлежит. Посла Российской Федерации вызовут в МИД», — подчеркнул он.

Реклама

Путин на заседании Совета безопасности заявил, что западные регионы нынешней Польши стали подарком со стороны Иосифа Сталина польскому народу. Глава государства предположил, что варшавские власти забыли об этом, и заявил о готовности напомнить.

Также президент России отметил, что именно СССР восстановил суверенитет Польши, хотя западные страны отдали эту территорию на «съедение» нацистской Германии.

Ранее Моравецкий заявил о готовности разместить в Польше американское ядерное оружие.