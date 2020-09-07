МИД Польши: телефонного разговора о Навальном между Варшавой и Берлином не было

Сведения о телефонном разговоре в министерстве иностранных дел Польши опровергли.

Алексею Навальному стало плохо в самолете 20 августа. Борт вынужденно приземлился в Омске, где основателя ФБК госпитализировали. Врачи диагностировали ему нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Спустя два дня мужчину перевезли в немецкую клинику. Позже правительство Германии заявило, что в организме Навального якобы нашли следы яда из группы «Новичок».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 сентября заявил, что спецслужбы республики перехватили разговор Берлина и Варшавы. По его словам, запись доказывала, что Навального никто не травил. Позже ее опубликовали белорусские СМИ.

От Москвы потребовали изложить свою точку зрения на произошедшее с основателем ФБК. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал ситуацию с Алексеем Навальным похожей на историю с отравлением семьи Скрипалей в Солсбери.