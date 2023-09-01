Мир 01 сентября 2023, 22:00 МИД Польши прокомментировал нарушение границы с Белоруссией МИД Польши пообещал изучить обвинения в нарушении белорусской границы военными flickr.com

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Варшава «с осторожностью» относится к информации о нарушении вертолетом границы Белоруссии и будет ее анализировать. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский в эфире телеканала Polsat.

«Мы будем анализировать ситуацию. Но нужно подходить с большой осторожностью к такого рода заявлениям со стороны белорусских служб», — сказал дипломат.

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Ранее пограничный комитет Белоруссии сообщил, что Польша нарушила воздушную границу республики. По информации ведомства, 1 сентября польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, влетел на глубину до 1200 метров на территорию Белоруссии, а затем вернулся обратно.

Белорусские пограничники также опубликовали видеокадры нарушения.

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши и призвал власти соседней страны расследовать ситуацию.