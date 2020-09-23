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    23 сентября 2020, 18:44

    МИД Польши прокомментировал инаугурацию Лукашенко

    Дарья Морозова

    Министерство иностранных дел Польши прокомментировало инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил RT.

    Соответствующий пост появился в Twitter ведомства.

    «Президент, избранный на недемократических выборах, не может рассматриваться как осуществляющий законную власть независимо от того, является ли принесение присяги тайным или официальным», — говорится в сообщении.

    Ранее директор Института стран СНГ, первый зампред Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств и связям с соотечественниками Константин Затулин спрогнозировал обострение протестов после инаугурации Александра Лукашенко,

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