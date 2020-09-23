МИД Польши прокомментировал инаугурацию Лукашенко

Соответствующий пост появился в Twitter ведомства.

«Президент, избранный на недемократических выборах, не может рассматриваться как осуществляющий законную власть независимо от того, является ли принесение присяги тайным или официальным», — говорится в сообщении.

Ранее директор Института стран СНГ, первый зампред Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств и связям с соотечественниками Константин Затулин спрогнозировал обострение протестов после инаугурации Александра Лукашенко,