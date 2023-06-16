Мир 16 июня 2023, 16:52 МИД Польши объяснил, почему охрану президента ЮАР не выпустили из самолета МИД Польши: охрану президента ЮАР не выпустили из самолета из-за незаявленных лиц и оружия piqsels

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Сотрудников службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы не выпустили из самолета в Варшаве, поскольку они не соблюли правила въезда. Об этом сообщило польское издание PAP со ссылкой на пресс-службу МИД Польши.

Южноафрианская газета Times написала, что охранников Рамафосы и сопровождающих его журналистов заблокировали на борту авиалайнера компании South African Airways в международном аэропорту имени Фредерика Шопена. Сам президент ЮАР прибыл в Польшу другим бортом.

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Рамафоса встретился с польским коллегой Анджеем Дудой. После он вылетел в польский город Жешув на своем лайнере «Нквази», чтобы отправиться в Киев. При этом самолет с охраной и журналистами из сопровождения южноафриканского лидера остался заблокированным в Варшаве и находится в аэропорту около суток.

В МИД Польши заверили, что сделали все возможное для оповещения администрации Рамафосы о правилах въезда в страну. Однако на борту самолета с охранниками президента обнаружили оружие и незаявленных лиц, объяснили задержание в дипломатическом ведомстве.

По данным новостного сайта News24, польские власти уведомили 120 сотрудников службы безопасности президента и журналистов из пула Рамафосы, что они должны покинуть борт. При этом ранее экипажу разрешили вылететь в Санкт-Петербург, куда президент ЮАР прибудет 17 июня, сообщил изданию один из журналистов, находящихся в самолете.