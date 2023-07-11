Мир 11 июля 2023, 14:19 МИД Польши назвал условие для прочного мира с Украиной Глава МИД Польши Рау: мир с Украиной возможен при открытии правды о Волынской резне РИА «Новости»

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Совместная работа над открытием правды о Волынской резне приведет к миру между Польшей и Украиной. Такое заявление сделал польский министр иностранных дел Збигнев Рау в День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан республики.

«Мы верим, что только совместное открытие правды приведет к прочному примирению», — дипломата процитировал ТАСС.

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Рау отметил, что украинские власти уже делают шаги в верном направлении. Таковыми он назвал присутствие на памятной церемонии в Луцке президента Украины Владимира Зеленского вместе с польским лидером Анджеем Дудой и выступление председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука в парламенте Польши.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в День памяти жертв Волынской резни призвал страны НАТО понять, какую ужасную ошибку они делают, поддерживая киевский режим. По его словам, украинские националисты за 1943–1944 годы убили десятки тысяч человек, в том числе детей, стариков и женщин. Володин подчеркнул, что Польша, снабжая Украину оружием, предает память жертв Волынской трагедии.