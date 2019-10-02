МИД Польши назвал невозможным присоединение Украины к «Трехморью»

Яцек Чапутович рассказал, что Киев хотел войти в инициативу «Трехморья». Однако сейчас нельзя реализовать.

«Я обсуждал идею кооперации с Украиной. Президент (Украины Владимир) Зеленский спрашивал, можно ли Украине присоединиться к Инициативе трех морей. На данном этапе это невозможно, потому что членство ограничено странами ЕС», — сказал глава польского МИД.

Согласно данным сайта «Утро.ру», Инициатива трех морей или «Трехморье» объединяет Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию и Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию. Инициативу создали в 2016 году для переговоров восточных стран Европейского союза.