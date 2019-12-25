МИД Польши из-за праздников не стал сразу отвечать на слова Путина о бывшем после страны

МИД Польши после окончания праздников изучит слова российского президента Владимира Путина о политике страны в 1930-х годах и заявлениях бывшего посла в Германии Юзефа Липского. Об этом сообщил представитель польского внешнеполитического ведомства.

«Поймите, что сейчас в нашей стране праздник, святой для большинства поляков. Вероятно, после выходных будет изучена ситуация, будут проанализированы слова президента Путина и других российских чиновников», — заявил собеседник РИА «Новости».

Он отметил что решение о необходимости дипломатического ответа может быть принято не раньше пятницы. Сейчас Польша празднует Рождество. Официально выходные закончатся в стране в пятницу.

Владимир Путин 24 декабря, во время выступления на расширенной коллегии Минобороны, рассказал про бывшего польского посла в Германии, который во времена Гитлера пообещал поставить памятник фюреру за высылку евреев в Африку. Этого дипломата президент назвал «сволочью и антисемитской свиньей».

Мнение российского лидера поддержал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также журналист Владимир Соловьев.