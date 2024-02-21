Мир 21 февраля 2024, 17:14 МИД Польши испугался из-за пророссийских настроений на митингах фермеров МИД Польши выразил беспокойство из-за пророссийских лозунгов бастующих фермеров Karol Serewis/Keystone Press Agency/globallookpress

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Пророссийские лозунги, которые использовали польские аграрии во время протестных акций, обеспокоили Министерство иностранных дел Польши. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По мнению дипломатов, пророссийские заявления выставляют страну в негативном ключе.

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«МИД с большой обеспокоенностью отмечает появление во время последних выступлений аграриев антиукраинских лозунгов и лозунгов, прославляющих Владимира Путина», — указали в пресс-службе.

Дипломатическое ведомство обратилось к организаторам митингов и попросило их прекратить использовать подобные лозунги.

«Это также сильно компрометирует и самих организаторов протестов», — добавили в МИД.

Ранее польские аграрии пригрозили перекрыть границу с Украиной. Протестующие выступили против импорта сельскохозяйственной продукции из соседней страны.