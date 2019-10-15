МИД подтвердил задержание россиянки в Минске

СМИ: россиянку задержали в Минске по делу о «вмешательстве» в американские выборы Подробнее

«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела Посольства России в РБ, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — сказано в сообщении.

Как стало известно РИА «Новости», Богачеву 13 октября задержали сотрудники белорусской полиции в минской гостинице.

Правоохранители пришли к россиянке по запросу США, так как она якобы причастна к вмешательству в выборы американского президента в 2016 году. Женщина оказалась в санкционном списке, из-за чего была задержана.

Расследованием «вмешательства» в выборы США на протяжении нескольких лет занимались спецслужбы Штатов и спецпрокурор Роберт Мюллер. За все время доказательств причастности России к делу так и не было предъявлено. Несмотря на это, Вашингтон уверен, что российская сторона могла влиять на ход голосования через социальные сети. В итоге Вашингтон ввел антироссийские санкции.