Мир 28 января 2024, 09:46 МИД подтвердил сообщения о намерении гендиректора МАГАТЭ посетить Россию Захарова: гендиректор МАГАТЭ Гросси приедет в Россию в ближайшее время POOL/Keystone Press Agency/globallookpress

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Россию. В том числе он приедет на Запорожскую АЭС. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, Гросси поучаствует в Москве в межведомственных консультациях МАГАТЭ по вопросам безопасности Запорожской АЭС.

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«Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси действительно намерен посетить Россию в ближайшее время для дальнейшей координации нашего взаимодействия с агентством», — подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что перед консультациями Гросси приедет на Запорожскую АЭС, посещение состоится во время ротации специалистов МАГАТЭ.

Ранее представители международного агентства обнаружили мины в буферной зоне по периметру ЗАЭС. Гендиректор МАГАТЭ предупредил об угрозе крупной аварии из-за боевых действий в регионе. Он назвал ситуацию с ядерной безопасностью на станции неустойчивой.