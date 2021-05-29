МИД переадресовал историкам публикацию планов СССР о передаче Курил Японии

Изучением письменных источников с частным мнением занимаются историки. Так в беседе с РИА «Новости» представители МИД России прокомментировали публикацию агентства Киодо о том, что СССР планировал в 70-е годы передать два южнокурильских острова Японии. В качестве аргументов журналисты привели документы из архива ЦК КПСС.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что советские, а после и российские дипломаты всегда заявляли о суверенитете Москвы над островами, которые вошли в состав нашей страны по итогам Второй мировой войны.

«Изучать и комментировать письменные источники прошлых лет — прерогатива историков, тем более если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера», — заявили в МИД.

Как сообщило Ura.ru со ссылкой на публикацию Киодо, СССР планировал передать Японии острова Шикотан и Хабомаи на фоне сближения Токио и Пекина. При этом вопрос крупных островов Кунашир и Итуруп Москва даже не рассматривала. Японские журналисты утверждали, что сделали свои выводы на основании рассекреченных документов.

Южнокурильские острова вошли в состав СССР после Второй мировой войны. Мирный договор Москва и Токио подписали в 1956 году. Согласно документу, Советский Союз планировал вернуть Японии острова. Но свою подпись власти аннулировали после того, как Токио дал разрешение американцам размещать на своей территории любой тип вооружений.

Вопрос о мирном договоре и возвращении островов поднял на встрече с президентом России Владимиром Путиным занимавший тогда должность главы японского правительства Синдзо Абэ в 2018 году. Стороны договорились, что сформируют дипломатические группы, которые обсудят условия документа.

В 2020 году в России приняли поправки к Конституции, которые предусматривают запрет на отчуждение территорий. Владимир Путин заявил, что Россия продолжит развивать отношения с восточным соседом, но не в ущерб своей Конституции.