Мир 06 февраля 2023, 08:37 МИД Палестины попросил НАТО прекратить поставки тяжелых вооружений Украине Глава МИД Палестины аль-Малики призвал НАТО остановить поставки тяжелых вооружений Украине Сайт президента Украины

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Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики призвал блок НАТО прекратить поставлять тяжелое вооружение Украине. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

«Я вижу, что НАТО становится намного ближе к вмешательству в конфликт, учитывая то, как они себя ведут, поставляя вооружение», — сказал он.

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По его мнению, конфликт из-за такого высокого уровня противостояния может расшириться за пределы Украины. Рияд аль-Малики отметил, что некоторые страны Североатлантического альянса не хотят участвовать в происходящем. Он выразил надежду, что весь блок в итоге не будет вовлечен в украинский конфликт, в противном случае мир ждут губительные последствия.

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НАТО поддерживает Украину из-за российской спецоперации. Альянс поставляет киевскому режиму вооружение. Недавно стало известно, что США предоставят ВСУ свои танки M1 Abrams, а Германия — Leopard 2.