Мир 25 декабря 2022, 13:28 МИД озвучил главный итог года для России Лавров: один из итогов года для России — стало ясно, кому нельзя верить в мире РИА «Новости»

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Главный итог 2022 года для России — прояснение того, что происходит на мировой арене, кто является договороспособным, а кому верить нельзя. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

«Главный вывод и итог — ситуация окончательно и бесповоротно прояснилась», — отметил министр.

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Лавров обратил внимание на предельную ясность того, что происходит сейчас в мире, кто и с какими намерениями и планами пытается действовать. Одни страны показали себя договороспособным, другие ярко продемонстрировали, что им нельзя верить отныне и впредь.

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Накануне Лавров заявил, что Запад влияет на СМИ ради лояльного отношения общества к Украине. В качестве примера он привел освещение деятельности администрации президента Джо Байдена: телеканалы, электронные и печатные СМИ заточены на мобилизацию общественного мнения в поддержку действий США.