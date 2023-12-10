Мир 10 декабря 2023, 15:54 МИД ответил на закрытие генконсульств Германии в России Глава МИД Лавров заявил, что Россия не разрывает дипотношения с ФРГ РИА «Новости»

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Россия не намерена разрывать дипломатические отношения с Германией на фоне закрытие генеральных консульств республики в стране. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» сообщил глава МИД Сергей Лавров, фрагмент его слов в Telegram-канале привел журналист Павел Зарубин.

«Не разрываем никакие дипломатические отношения. Президент Владимир Путин принял у посла Германии верительные грамоты, но мы скажем им правду», — сказал Лавров.

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Ранее стало известно, что Германия закрыла свои генеральные консульства в Новосибирске, Калининграде и Екатеринбурге.

Путин отмечал, что в настоящее время отношения России и Германии заморожены, эта ситуация невыгодна обеим сторонам. Он отмечал, что прагматичные и деловые отношения приносили пользу не только самим странам, но и всему европейскому континенту.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий призывал немецкое правительство и Европу перестать смотреть в рот США и думать о собственных интересах.