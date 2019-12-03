МИД ответил на слова Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса

Ранее Зеленский в интервью немецкому журналу Spiegel рассказал, что в Донбассе «есть люди, которые за Украину, есть те, кто потерялся, и наконец, те, кто за Россию».

Зеленский посоветовал уезжать из Донбасса тем, кто считает себя русскими Подробнее

«Потерянными» он обозначил обладателей украинского и российского паспортов, получающих соцподдержку от обеих стран. Он пообещал бороться за этих людей, которые «сбились с пути». При этом тем, кто выступает за Россию, Зеленский предложил уехать из страны.

По словам Захаровой, «это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло».

Она призвала украинские власти «гарантировать жителям их права, и они найдутся сами».

Также представитель МИД России отметила, что в Европе «люди имеют по несколько паспортов различных стран, живут, где хотят, и даже не отвечают на вопрос „чьи Фолкленды“».