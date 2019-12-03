  • МИД ответил на слова Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса

    03 декабря 2019, 05:02

    Кирилл Фролов

    Представитель МИД России Мария Захарова ответила на высказывание украинского президента Владимира Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса, за которых он намерен бороться. Свой ответ дипломат разместила в Facebook.
    МИД ответил на слова Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса

    Ранее Зеленский в интервью немецкому журналу Spiegel рассказал, что в Донбассе «есть люди, которые за Украину, есть те, кто потерялся, и наконец, те, кто за Россию».

    Зеленский посоветовал уезжать из Донбасса тем, кто считает себя русскими

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    «Потерянными» он обозначил обладателей украинского и российского паспортов, получающих соцподдержку от обеих стран. Он пообещал бороться за этих людей, которые «сбились с пути». При этом тем, кто выступает за Россию, Зеленский предложил уехать из страны.

    По словам Захаровой, «это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло».

    Она призвала украинские власти «гарантировать жителям их права, и они найдутся сами».

    Также представитель МИД России отметила, что в Европе «люди имеют по несколько паспортов различных стран, живут, где хотят, и даже не отвечают на вопрос „чьи Фолкленды“».