МИД ответил на обвинения Пашиняна в нежелании рассматривать статус Карабаха

Российские предложения по Нагорному Карабаху не сводились лишь к возвращению Азербайджану семи районов при игнорировании статуса региона. Такой комментарий последовал из МИД России в ответ на статью премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Истоки 44-дневной войны».

В статье, опубликованной в начале января, Пашинян пишет, что российские предложения по урегулированию были сформированы в 2015 году и предусматривали «возвращение семи районов Азербайджану по формуле „5+2“, возвращение беженцев и размещение российских миротворцев».

«Пакет предложений никак не затрагивает вопрос статуса Нагорного Карабаха, он обходит этот вопрос», — подчеркнул премьер.

В ответ посол по особым поручениям МИД России, сопредседатель в Минской группе ОБСЕ Игорь Попов заявил, что в основе российского плана было «возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов, а на втором — двух, причем — подчеркну это особо — в увязке с определением статуса Нагорного Карабаха».

Также документ предусматривал «признание за Нагорным Карабахом прав, обеспечивающих организацию полноценной жизнедеятельности его населения», — снятие блокады, открытие границ и другое.

«Поэтому утверждать, что Россия предлагала вернуть семь районов „за просто так“, забыть про статус и успокоиться, — не соответствует действительности», — подчеркнул дипломат.