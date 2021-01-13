МИД ответил на обвинения Пашиняна в нежелании рассматривать статус Карабаха
В статье, опубликованной в начале января, Пашинян пишет, что российские предложения по урегулированию были сформированы в 2015 году и предусматривали «возвращение семи районов Азербайджану по формуле „5+2“, возвращение беженцев и размещение российских миротворцев».
«Пакет предложений никак не затрагивает вопрос статуса Нагорного Карабаха, он обходит этот вопрос», — подчеркнул премьер.
В ответ посол по особым поручениям МИД России, сопредседатель в Минской группе ОБСЕ Игорь Попов заявил, что в основе российского плана было «возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов, а на втором — двух, причем — подчеркну это особо — в увязке с определением статуса Нагорного Карабаха».
Также документ предусматривал «признание за Нагорным Карабахом прав, обеспечивающих организацию полноценной жизнедеятельности его населения», — снятие блокады, открытие границ и другое.
«Поэтому утверждать, что Россия предлагала вернуть семь районов „за просто так“, забыть про статус и успокоиться, — не соответствует действительности», — подчеркнул дипломат.