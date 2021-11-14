МИД ответил на обвинение в «тщательной разработке» Россией миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши

Власти Великобритании должны ответить за свои преступления в Ираке и пособничество США в оккупации ближневосточной республики, а уже потом кого-то в чем-то обвинять. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинение главы Минобороны Великобритании Элизабет Трасс в том, что Россия причастна к «тщательно разработанному» кризису с мигрантами на белорусско-польской границе.

«Тщательно разработанным было вторжение Британии в Ирак. 45 тысяч британских солдат помогали США оккупировать эту страну, убивать ее граждан и разворовывать недра. <...> И пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять», — написала Захарова в Telegram.

Она напомнила, что Великобритания несет историческую ответственность за гибель иракцев и разрушение государственности Ирака. Захарова уверила, что вторжение британских войск в республику спровоцировало потоки беженцев, появление террористов и прочие гуманитарные катастрофы.

Ранее Трасс заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко спланировал кризис с беженцами на границе с ЕС, а Россия в этом участвовала. Глава британского МИД призвала российское руководство к давлению на власти Белоруссии.