Мир 15 апреля 2023, 21:16 МИД оценил решение Польши о запрете импорта украинского зерна Захарова высмеяла запрет Польши на импорт зерна с Украины РИА «Новости»

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Правительство Польши поручило председателям ряда ведомств временно запретить ввоз зерна с Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась коротким комментарием по ситуации в своем Telegram-канале.

«Коротко о зерновой сделке. Так сказать, иуды к Пасхе подавились зерном», — написала она.

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Министр сельского хозяйства Роберт Телюс ранее обозначил проблемы, с которыми столкнулись польские фермеры после начала потока украинского зерна. По итогам совещания власти Польши уполномочила ведомства издать необходимые законодательные акты для защиты внутреннего продовольственного рынка от дестабилизации.

Фермеры в Польше устроили протестную акцию против поставок в страну зерна с Украины. Они вышли на некоторые приграничные трассы и полностью заблокировали их для въезжающих в страну грузовиков с зерном. По словам организаторов акции, правительство страны перестало контролировать качество и количество поставляемого украинского зерна.