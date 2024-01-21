Мир 21 января 2024, 14:44 МИД оценил позицию Германии по защите Израиля Захарова напомнила ФРГ о ее истории из-за позиции по иску ЮАР из-за Газы РИА «Новости»

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Германия вновь начали проводить политику, которая основана на национальной дискриминации. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

Таким образом дипломат отреагировала на решение немецких властей противодействовать иску ЮАР в Международном суде ООН с обвинениями Израиля в геноциде в секторе Израиля.

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«Истории известно много примеров, когда совершившие тяжелые проступки преступники вставали на путь исправления и помогали предотвратить аналогичные злодеяния. Но мы видим, что Германия решила пойти по другому пути. В ее поступках вновь появилось деление людей по национальному признаку, но которое вывели на более изощренный уровень», — сказала Захарова.

Комиссия Международного суда ООН начала слушание дела о геноциде со стороны Израиля с 11 января. Представители ЮАР заявляли, что вооруженное нападение на страну не может стать оправданием геноцида, после чего Германия сообщила о готовности противодействовать иску.