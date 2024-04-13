Мир 13 апреля 2024, 12:54 МИД отреагировал на обвинения в финансировании терроризма Burisma Holdings Представитель МИД Захарова: Украина и США не один год финансируют терроризм РИА «Новости»

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Финансирование терроризма в Росси другими странами, в том числе Украиной и США, неприемлемо. Таким образом официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала информацию о возбуждении уголовного дела в отношении украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings. Ее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Речь идет о передаче нескольких миллионов долларов в распоряжение террористов на устранение неугодных политиков и общественных деятелей, а также для нанесения экономического ущерба», — заявила дипломат.

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Захарова подчеркнула, что российские правоохранители проверяют участие в незаконной деятельности представителей власти и коммерческих организаций стран Запада. Представитель МИД адресовала вопросы, связанные с деталями расследования, в СК России.

«Финансирование террористической деятельности киевским режимом и его западными кураторами, прежде всего Вашингтоном, осуществляется не один год», — подытожила она.

СК ранее обвинил Burisma Holdings в спонсировании терактов на территории России. Расследование инициировала группа депутатов, обратившихся в надзорное ведомство с просьбой проверить причастность высокопоставленных лиц США и НАТО к теракту в «Крокусе».