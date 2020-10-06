МИД опубликует «хронологию закулисных манипуляций» в деле Навального

Взаимодействие властей Германии с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) российское внешнеполитическое ведомство назвало спектаклем, пообещав предоставить государствам-участникам Конвенции по запрещению химоружия «хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля».

«Фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством технического секретариата ОЗХО, получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию», — считают в МИДе.

Там добавили, что многочисленные запросы Генпрокуратуры России об оказании правовой помощи в рамках расследования дела Навального «остаются пока без ответа и якобы все еще рассматриваются».

6 октября ОЗХО подтвердила выводы Германии о том, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», еще не внесенным с список запрещенных.