МИД опроверг сообщения СМИ о возвращении Украине задержанных кораблей

СМИ: новый обмен заключенными может пройти после саммита «четверки» Подробнее

Там отметили что Киеву предлагали забрать задержанные в Керченском проливе военные корабли. При условии дать гарантии сохранить суда в качестве вещественных доказательств.

«Они это могут сделать в любой момент», — уточнили в МИД.

В министерстве также уточнили, что договоренности о передаче кораблей украинской стороне до саммита в «нормандском формате» договоренности не было.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники сообщила, что Россия приняла решение вернуть корабли до встречи в «нормандском формате», а дату и время передачи уже согласовывают.

Российские пограничники задержали три военных корабля Украины в ноябре 2018 года. Они без предупреждения вошли в Керченский пролив и нарушили государственную границу России. На требования сотрудников пограничной службы ФСБ они не реагировали и совершали опасные маневры. Моряки уже вернулись на родину в рамках мероприятия по обмену заключенными 7 сентября 2019 года. Саммит «нормандской четверки» пройдет в Париже 9 декабря. Эту информацию подтвердили в администрации президента Франции Эммануэля Макрона, правительстве Германии, которое возглавляет Ангела Меркель и офисе президента Украины Владимира Зеленского.