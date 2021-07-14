МИД оъяснил, почему Россия находится в контакте с талибами

Россия семь лет назад начала устанавливать контакты с талибами. Причина — необходимость доносить до них свои взгляды на безопасность в регионе. Об этом заявил спецпредставитель российского президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Кабулов рассказал, что Россия еще несколько лет назад предупреждала о возможном ухудшении ситуации в Афганистане при выводе войск США.

«Если называть вещи своими именами, мы предвидели ее намного раньше, и поэтому семь лет назад мы начали устанавливать контакты с движением талибов. <…> Еще несколько лет назад там была сеть американских военных баз, и большинство из них никакого стратегического отношения к Афганистану не имели, они проецировали силу на весь регион, включая нас, Центральную Азию, Иран, Пакистан и Китай. Где эти базы? Их нет, этим все сказано», — заявил Кабулов РИА «Новости».

Он отметил, что если бы РФ еще тогда не установила контакты с талибами, то сейчас вести диалог было очень трудно. Он подчеркнул, что теперь Россия имеет возможность разговаривать с любой из сил в Афганистане.

Делегация движения «Талибан»* посетила Россию 8–9 июля. Они заявили, что выступают за дружбу с Россией, борьбу с террористами и за мирное решение вопроса с территориями в Афганистане.

Штаты и талибы в 2020 году впервые за 18 лет войны подписали мирное соглашение. Согласно ему, американские военные должны покинуть Афганистан. Белый дом обещает, что вывод войск закончится до 11 сентября. Однако в этой стране на Ближнем Востоке сейчас нарастает напряженность. Талибы взяли под контроль большинство территорий и наступают на крупные города. Им противостоят силы официальной власти.

* Террористическая организация, запрещенная в России.