Мир 29 декабря 2023, 19:59 МИД одобрил решение Казахстана исключить «Талибан» из перечня запрещенных организаций МИД РФ одобрил решение Казахстана исключить «Талибан» из запрещенных организаций РИА «Новости»

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В Министерстве иностранных дел России поддержали решение Казахстана об исключении движения «Талибан»* из перечня террористических организаций. Благодаря этому Афганистан выйдет из изоляции и станет более стабильным регионом, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Надеемся, что такое решение Астаны позитивно скажется на развитии диалога с властями Афганистана, укрепит взаимное доверие, в том числе в деле общих усилий по поддержанию региональной безопасности, борьбы с терроризмом и наркопреступностью», — отметила она.

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По словам Захаровой, это позволит создать новые возможности для обеспечения гуманитарной помощи афганскому народу.

В МИД также предположили, что решение Астаны ускорит межафганское примирение и положительно скажется на ситуации в стране.

Политсоветник Сергей Маркелов также заявил, что Казахстан пошел по пути РФ, приняв решение о «Талибане»*. По его словам, история с «Талибаном»* не так однозначна, как, например, с палестинским движением ХАМАС или ливанской шиитской организацией «Хезболла».

* «Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация.