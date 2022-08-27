МИД обвинил западные СМИ в замалчивании роли США во вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Власти Швеции и Финляндии пытаются скрыть роль закулисных договоренностей с США в вопросе вступления стран в НАТО, сообщили в МИД России. Там добавили: это выгодно тем, кто нагнетает обстановку в регионе.

Министерство иностранных дел обратило внимание на статью журналиста Гуммессона в шведской центральной газете Dagens Nyheter. Автор публикации предположил, что США затягивали Швецию и Финляндию в НАТО. Их решение о вступлении стало итогом этих закулисных договоренностей, отметил журналист.

«Теперь же власти, равно как и центральные шведские и финские СМИ, и вовсе пытаются задвинуть на задний план неудобную тему роли Вашингтона в принятии Стокгольмом и Хельсинки решения о вступлении в НАТО. Понятно, что происходящее выгодно лишь тем, кто нагнетает обстановку в ранее стабильном в военно-политическом отношении регионе», — заявили в МИД России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс нарастит присутствие в Арктике. По его словам, такое решение приняли из-за сотрудничества России и Китая в этом регионе.