МИД обвинил Запад в желании подорвать интеграционные процессы на пространстве СНГ

Страны Запада явно стремятся подорвать интеграционные процессы на пространстве Содружества независимых государств. Так считает директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

«Запад явно стремится подорвать интеграционные процессы на пространстве Содружества», — заявил Евдокимов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, в этой ситуации «особо актуальна адаптация к современным реалиям имеющихся в СНГ механизмов в области безопасности, сопряжение работы в рамках Содружества с ОДКБ и ШОС».

«Такая деятельность ведется», — отметил директор первого департамента стран СНГ МИД РФ.

В этой работе, как подчеркнул Евдокимов, важно проявлять гибкость и творческий подход, не ограничиваться каким-то одним форматом, а применять наиболее эффективные практики каждого из них.

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