Мир 26 мая 2023, 22:46 МИД обвинил Запад в игнорировании интересов голодающих в Африке Захарова: Украине выгодно игнорировать проблемы голодающих в Африке РИА «Новости»

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Украинские власти, заручившись поддержкой Запада, предпочитают игнорировать интересы обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с голодом в Африке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Марии Захаровой, сообщила пресс-служба министерства.

Захарова напомнила, что представители России в Совместном координационном центре в Стамбуле «сражаются» за то, чтобы включать в Черноморскую инициативу направляющиеся в Африку сухогрузы.

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«Украинские представители настаивают на приоритетной регистрации наиболее крупных судов, чтобы получить максимальную выгоду. Голодающие в Африке их не интересуют», — отметила она.

Дипломат указала, что Запад также не заинтересован в поставках аммиака в Африку. Он необходим для производства удобрений для миллионов африканских хозяйств.

Представитель МИД напомнила, что Россия готова в любой момент запустить аммиакопровод Тольятти — Одесса, но Украина около года продолжает тормозить этот процесс, постоянно озвучивая новые условия.

Таким образом, получивший поддержку американцев киевский режим не интересует обеспечение продовольственной безопасности и борьбы с голодом в Африке, резюмировала Захарова.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что власти США прикладывают все усилия, чтобы сорвать налаживание сотрудничества между Россией и странами Африки.