26 мая 2023, 22:46
МИД обвинил Запад в игнорировании интересов голодающих в Африке
Захарова: Украине выгодно игнорировать проблемы голодающих в Африке
Украинские власти, заручившись поддержкой Запада, предпочитают игнорировать интересы обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с голодом в Африке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Марии Захаровой, сообщила пресс-служба министерства.
Захарова напомнила, что представители России в Совместном координационном центре в Стамбуле «сражаются» за то, чтобы включать в Черноморскую инициативу направляющиеся в Африку сухогрузы.
Реклама
«Украинские представители настаивают на приоритетной регистрации наиболее крупных судов, чтобы получить максимальную выгоду. Голодающие в Африке их не интересуют», — отметила она.
Дипломат указала, что Запад также не заинтересован в поставках аммиака в Африку. Он необходим для производства удобрений для миллионов африканских хозяйств.
Представитель МИД напомнила, что Россия готова в любой момент запустить аммиакопровод Тольятти — Одесса, но Украина около года продолжает тормозить этот процесс, постоянно озвучивая новые условия.
Таким образом, получивший поддержку американцев киевский режим не интересует обеспечение продовольственной безопасности и борьбы с голодом в Африке, резюмировала Захарова.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что власти США прикладывают все усилия, чтобы сорвать налаживание сотрудничества между Россией и странами Африки.
Африка
Мария Захарова
Россия
Запад
Украина
Реклама
Реклама