Мир 25 февраля 2023, 20:56 МИД обвинил Запад в дестабилизации деятельности G20 МИД: Россия сожалеет, что Запад дестабилизирует деятельность G20 Pixabay

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Россия сожалеет о том, что коллективный Запад продолжает дестабилизировать деятельность G20 и использовать ее в антироссийском ключе, сообщили в МИД. Там добавили, что США, страны ЕС и G7 пытаются переложить на РФ свою вину за спровоцированные проблемы в сфере международной безопасности.

Так в министерстве прокомментировали срыв принятия коллективных решений во время встречи глав ЦБ и министров финансов G20 в Индии. Представители МИД добавили, что это случилось из-за шантажа и трактовок ситуации на Украине со стороны Запада.

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«Призываем коллективный Запад как можно скорее отказаться от своего деструктивного курса, осознать объективные реалии многополярного мира», — отметили в МИД.

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Представители министерства добавили, что «Большая двадцатка» должна оставаться экономическим форумом, поэтому в рамках организации не следует поднимать вопросы из сферы безопасности.

В марте в Нью-Дели состоится совещание министров иностранных дел стран — участниц G20. Глава МИД России Сергей Лавров запланировал встречи с коллегами из Индии, Китая и Бразилии.