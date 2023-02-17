Мир 17 февраля 2023, 19:00 МИД обвинил Украину в блокировке аммиакопровода Тольятти — Одесса МИД: Украина по политическим причинам блокирует аммиакопровод Тольятти — Одесса РИА «Новости»

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Власти Украины продолжают блокировать аммиакопровод Тольятти — Одесса, причем делают это чисто по политическим мотивам, заявили в МИД России. Обращение появилось на официальном сайте ведомства.

В министерстве обратили внимание, что, несмотря на многочисленные разговоры о якобы снижении и стабилизации мировых цен на продовольствие и удобрения, в реальности положение дел выглядит иначе.

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Стоимость пшеницы остается завышенной, а цена на аммиак, который является ключевым сырьем для производства удобрений, держится на рекордной отметке — кубометр стоит 1100 долларов.

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«Это уже привело не только к кризису его ценовой доступности, но и физического дефицита», — подчеркнули в ведомстве.

Украина игнорирует происходящее и по чисто политическим причинам блокирует возобновление функционирования аммиакопровода Тольятти — Одесса. Хотя этот пункт был четко прописан в «черноморской инициативе» (документ подписали в Стамбуле в 2022 году в рамках зерновой сделки — прим. ред.).

В МИД также указали на то, что украинская сторона закрывает глаза на добросовестное исполнение условий заключенного соглашения о вывозе сельхозпродукции.

В частности, коммерсанты из этой страны в корыстных целях нагоняют суда в территориальные воды Турции. Это приводит к очередям и искусственному затягиванию инспекции кораблей, которые задействованы в сделке.