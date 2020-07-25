МИД объяснили восстановление авиасообщения с Танзанией

Танзания очень популярна у российских туристов. Так МИД объяснил решение открыть границы с африканской страной.

Об этом рассказала официальный представить МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит «Российская газета».

«То количество людей, которое мы вывезли из Танзании показывает, что это место очень популярное… Занзибар и Танзания — это одно государство. Туристов было очень много», — заключила она.

Ранее стало известно, что с 1 августа Россия открывает границы для трех стран. Россияне смогут отдохнуть в Турции, Великобритании и Танзании. В Российском союзе туриндустрии назвали возобновление международного авиасообщения «отрадным фактом». Там также выразили надежду на расширение списка стран в скором будущем.