Мир 12 января 2024, 16:02 МИД объяснил слова Запада о «ракетах КНДР» Захарова объяснила слова Запада о «ракетах КНДР» попыткой держать тему на плаву РИА «Новости»

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Заявления западных политиков об ударах по украинским военным объектам якобы ракетами из КНДР свидетельствуют о желании «держать тему на плаву». Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности США Джон Кирби обвинил Россию в использовании якобы полученных от Северной Кореи ракет на Украине, несмотря на опровержение со стороны российских властей. Каких-либо доказательств своих слов Кирби не привел.

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По мнению Захаровой, подобные заявления делают из-за провала украинской кампании Вашингтона. Они «призваны хоть как-то держать тему на плаву, иметь повод для обвинений нашей страны без наличия каких-либо фактов». Дипломат добавила, что это способ продолжить информационно-политическую кампанию против России.

США ввели санкции против физического лица и трех юрлиц из РФ, которые якобы содействовали передаче оружия из КНДР. Конкретные имена и названия не раскрываются.