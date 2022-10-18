МИД ОАЭ назвал расистскими слова Борреля | 360°

18 октября 2022, 03:27
МИД ОАЭ назвал расистскими слова Борреля
МИД ОАЭ назвал высказывания главы евродипломатии Борреля расистскими
Объединенные Арабские Эмираты осудили заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля. Министерство иностранных дел ОАЭ назвало высказывания, сделанные им в Брюгге, расистскими. Об этом сообщили на сайте ведомства.
Какие именно слова Борреля оказались оскорбительными, не уточняется.
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Предположительно, речь идет о выступлении верховного представителя Евросоюза на тему внешнеполитической идеи объединения. Боррель сравнил Европу с чудесным садом, а весь остальной мир — с дикими джунглями. Он добавил, что джунгли могут совершить вторжение в этот сад, если не поддерживать с ними диалог.
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В заявлении МИД эмиратов отметили, что такого рода слова ухудшают атмосферу нетерпимости и дискриминации во всем мире. Кроме того, министерство потребовало от Европейской службы внешних действий прокомментировать «вредные и расистские заявления Борреля».
Ранее дипломат также сообщал, что в случае применения Россией ядерного оружия на Украине ответ Запада станет ужасным и мощным с военной точки зрения.
ОАЭ
Евросоюз
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