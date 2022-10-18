МИД ОАЭ назвал расистскими слова Борреля | 360°

Мир 18 октября 2022, 03:27 МИД ОАЭ назвал расистскими слова Борреля МИД ОАЭ назвал высказывания главы евродипломатии Борреля расистскими РИА «Новости»

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Объединенные Арабские Эмираты осудили заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля. Министерство иностранных дел ОАЭ назвало высказывания, сделанные им в Брюгге, расистскими. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Какие именно слова Борреля оказались оскорбительными, не уточняется.

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Предположительно, речь идет о выступлении верховного представителя Евросоюза на тему внешнеполитической идеи объединения. Боррель сравнил Европу с чудесным садом, а весь остальной мир — с дикими джунглями. Он добавил, что джунгли могут совершить вторжение в этот сад, если не поддерживать с ними диалог.

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В заявлении МИД эмиратов отметили, что такого рода слова ухудшают атмосферу нетерпимости и дискриминации во всем мире. Кроме того, министерство потребовало от Европейской службы внешних действий прокомментировать «вредные и расистские заявления Борреля».

Ранее дипломат также сообщал, что в случае применения Россией ядерного оружия на Украине ответ Запада станет ужасным и мощным с военной точки зрения.