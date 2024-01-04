04 января 2024, 04:29
МИД ОАЭ объяснил успешный обмен пленными крепкими отношениями с РФ и Украиной
Обмен пленными между Россией и Украиной произошел благодаря крепким и тесным связям между Абу-Даби, Москвой и Киевом. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
«Успех посреднических усилий стал отражением крепких дружественных отношений между ОАЭ, Российской Федерацией и Украиной, которые подкреплялись регулярными контактами на высшем уровне, в результате чего состоялся один из крупнейших обменов пленными между ОАЭ и РФ и Украиной», — отметили в сообщении.
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МИД ОАЭ также поблагодарил российское и украинское правительства за реакцию на свои посреднические усилия и подтвердило готовность и дальше работать в поисках мирного решения украинского конфликта.
Ранее сообщили, что спецборт с освобожденными из украинского плена российскими военными приземлился на подмосковном аэродроме «Чкаловский».
В ходе сложных переговоров при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов удалось вызволить 248 человек. Военных доставят в медучреждения Минобороны, где они пройдут лечение и реабилитацию.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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