МИД Норвегии призвал «заботиться о русских»

МИД Норвегии на фоне роста русофобии на Западе призвал заботиться о русских и выступил против разжигания ненависти к народу России из-за спецоперации на Украине. Такое сообщение на русском языке появилось на странице норвежского дипведомства ведомства в Twitter, передал ТАСС.

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт, слова которой приводятся в сообщении на русском языке, заявила, что «русский народ не несет ответственности» за события на Украине.

«Мы должны заботиться о русских в нашем обществе и выступать против разжигания ненависти», — говорится в заявлении Хюитфельдт.

Источник фото: страница МИД Норвегии в Twitter

О недопустимости травли и дискриминации русских ранее также заявляли власти Финляндии.

Рост русофобских настроений отмечают в ряде стран после начала спецоперации на Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее призвал соотечественников за рубежом проявлять осторожность и быть начеку.

Ранее «360» рассказывал, с какими проблемами сталкиваются русские, проживающие в Японии, Германии, Грузии, Турции и Молдавии.