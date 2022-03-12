МИД Норвегии призвал «заботиться о русских»
МИД Норвегии призвал заботиться о русских и выступил против разжигания ненависти
МИД Норвегии на фоне роста русофобии на Западе призвал заботиться о русских и выступил против разжигания ненависти к народу России из-за спецоперации на Украине. Такое сообщение на русском языке появилось на странице норвежского дипведомства ведомства в Twitter, передал ТАСС.
Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт, слова которой приводятся в сообщении на русском языке, заявила, что «русский народ не несет ответственности» за события на Украине.
«Мы должны заботиться о русских в нашем обществе и выступать против разжигания ненависти», — говорится в заявлении Хюитфельдт.
О недопустимости травли и дискриминации русских ранее также заявляли власти Финляндии.
Рост русофобских настроений отмечают в ряде стран после начала спецоперации на Украине.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее призвал соотечественников за рубежом проявлять осторожность и быть начеку.
Ранее «360» рассказывал, с какими проблемами сталкиваются русские, проживающие в Японии, Германии, Грузии, Турции и Молдавии.