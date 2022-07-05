МИД Норвегии назвал бессрочным договор о сотрудничестве в Баренцевом море

Договор Норвегии и России о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море является бессрочным. Об этом заявила пресс-секретарь норвежского МИД Ане Хаавардсдаттер.

«Обычной практикой является то, что такого рода договоры об установлении границ действуют бессрочно», — сказала пресс-секретарь министерства в интервью телеканалу NRK.

Она добавила, что соглашение о разграничении морских пространств не содержит пункта о его расторжении. По словам Хаавардсдаттер, Россия и Норвегия имеют взаимный интерес в сохранении договора.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил рассмотреть вопрос приостановления действия соглашения о сотрудничестве в Баренцевом море. Этим займется комитет по международным делам нижней палаты парламента. Как напомнил депутат Михаил Матвеев, Россия уступила Норвегии 175 тысяч квадратных метров Баренцева моря.

Госдума ратифицировала договор в 2010 году. Соглашение должно было позитивно повлиять на взаимодействие арктических стран. Сейчас же Норвегия препятствует направлению продовольствия и грузов на Шпицберген.