Мир 25 августа 2023, 23:20 МИД Нигера потребовал французского посла покинуть страну МИД Нигера призвал посла Франции покинуть страну в течение 48 часов Википедия

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МИД Нигера лишил агремана посла Франции Сильвена Итте и потребовал его покинуть государство. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные министерства.

«Власти приняли решение лишить своего агремана господина (посла Франции в Нигере. — прим. ред.) Сильвена Итте и попросить его покинуть территорию Нигера в [течение] 48 часов», — отметили в МИД Нигера.

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Ранее стало известно, что новое правительство африканской страны, пришедшее после государственного переворота, объявило призыв о мобилизации. В итоге более 50 тысяч граждан согласились вступить в добровольное ополчение в рамках местной акции «Мобилизация молодежи в поддержку Отечества», По словам одного из организаторов мероприятия Юнусса Хима, на призыв откликнулось неожиданно большое количество людей.

Госпереворот в Нигере случился 27 июля. Главу государства Мохамеда Базума свергли с поста. Отстраненный лидер отказался уходить с должности и обратился за помощью к американским властям.