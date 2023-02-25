Мир 25 февраля 2023, 13:43 МИД Нидерландов заявил, что в санкционный список ЕС попал 121 россиянин МИД Нидерландов: в список санкций ЕС включено 121 физическое и юридическое лицо из России piqsels

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Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что их страна принимала активное участие в формировании нового 10-го пакета санкций Евросоюза против России. В своем Twitter он написал, что под ограничения попал 121 россиянин.

«Мы приветствуем 10-й пакет санкций ЕС, который включает запреты на экспорт и внесение в список 121 юридического и физического лица», — сообщил он.

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Он добавил, что Нидерланды работали над внесением в санкционный список «лиц, ответственных за депортацию украинских детей». По словам Хукстра, санкции направлены «против преступников, а также производителей оружия и пособников уклонения от санкций».

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Накануне в годовщину начала специальной военной операции сразу несколько стран ввели новые санкции против России.

США в рамках новых санкций ввели пошлину в 200% на импорт алюминия из России. Ввели ограничения в отношении Авиационного комплекса имени Ильюшина, технопарка «Сколково», включили в список 10 российских министров.

Великобритания запретила экспорт сотен товаров, в которые входят авиационные детали, радиооборудование и электронные компоненты. По мнению МИД Соединенного Королевства, они могут быть использованы Россией при производстве БПЛА.

Под санкции Канады попали 129 россиян и 63 компании. Среди попавших под запрет оказались супруга зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева Светлана, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Япония расширила ограничения против физических лиц, российских компаний и объявила о заморозке их активов.