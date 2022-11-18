Мир 18 ноября 2022, 17:59 МИД Нидерландов вызвал российского посла из-за реакции по делу MH17 Посла России Шульгина вызвали в МИД Нидерландов из-за реакции на вердикт по делу MH17 РИА «Новости»

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МИД Нидерландов вызвал российского посла Александра Шульгина из-за реакции Москвы на решение суда Гааги по делу о крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.

Голландское министерство назвало неприемлемой реакцию России по делу MH17.

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«Своей реакцией Россия дискредитирует голландское правовое государство. Это абсолютно неприемлемо», — отметили в МИД Нидерландов.

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Гаагский суд 17 ноября признал виновными россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко в крушении рейса MH17 в 2014 году. Также суд объявил всех 298 пассажиров погибшими. Обвиняемые не присутствовали на заседании, поэтому их заочно приговорили к пожизненному заключению. При этом суд не признал четвертого обвиняемого Олега Пулатова виновным. Также его освободили от обязанности выплатить компенсации. Остальные по решению суда должны будут отдать семьям погибших в общей сложности 16 миллионов евро.

Применение ЗРК «Бук», которым якобы был уничтожен самолет, не увязали напрямую с Россией. Однако его, по вердикту суда, привезли из РФ на Украину, а потом вывезли обратно.

Российское МИД заявило, что суд выборочно принимал доказательства по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия. Первый уполномоченный при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Павел Лаптев назвал заговором решение по делу о крушении Boeing 777 в Донбассе, сообщил портал Ura.ru.

Публицист Новоселов в беседе с «360» заявил, что дело MH17 войдет в историю как одно из самых скандальных. Он подчеркнул, что вердикт по делу о крушении малазийского рейса подтвердил зависимость судебной системы Европы от коллективного Запада.