Мир 19 июня 2023, 16:55 МИД не увидел ничего нового в заявлениях генсека НАТО об украинском конфликте Замглавы МИД Грушко: слова Столтенберга по заморозке конфликта не стали новыми РИА «Новости»

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Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о недопустимости заморозки конфликта на Украине не стали чем-то новым, поскольку альянс открыто желает поражения России. Об этом заявил заместитель главы МИД Александр Грушко, его слова привел ТАСС.

«Слова Столтенберга не стали чем-то новым, так как НАТО давно заявлял, что поражение России является целью этой гибридной войны. Это видно по изменениям доктринальных установок, где РФ назвали прямой угрозой для альянса», — сказал он.

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Ранее Столтенберг заявил, что альянс выступает за прочный и справедливый мир для Украины, однако проведение мирных переговоров с Россией и заморозку конфликта допустить нельзя.

Также он отмечал, что саммит НАТО в Вильнюсе в июле подведет Украину ближе к членам альянса, также на нем обсудят многолетнюю программу поставок оружия.

Идею непринятия заморозки украинского конфликта также поддерживал немецкий канцлер Олаф Шольц. Главным условием завершения боевых действий он назвал вывод российских войск с территории Украины.