Мир 23 декабря 2022, 16:18 МИД не подтвердил отказ Армении от трехсторонней встречи в Москве Глава МИД Лавров: Ереван не использовал дипканалы для отказа от встречи в Москве РИА «Новости»

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Армения не проинформировала Россию по дипканалам об отказе от трехсторонней встречи в Москве по мирному договору. Данный метод армянской стороны вызывает вопросы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

По словам российского министра, во внешнеполитическом ведомстве узнали об отказе Армении от встречи из сообщения пресс-службы. Каких-либо дипломатических каналов, которые обычно задействуют в такого рода случаях, использовано не было.

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«Метод, которым нас всех проинформировали относительно неучастия армянской стороны в этом мероприятии, конечно, вызывает вопросы», — отметил Лавров.

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В четверг, 22 декабря, стало известно, что Армения отказалась от встречи по мирному договору. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российский миротворческий контингент в невыполнении миссии.