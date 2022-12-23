23 декабря 2022, 16:18
МИД не подтвердил отказ Армении от трехсторонней встречи в Москве
Глава МИД Лавров: Ереван не использовал дипканалы для отказа от встречи в Москве
Армения не проинформировала Россию по дипканалам об отказе от трехсторонней встречи в Москве по мирному договору. Данный метод армянской стороны вызывает вопросы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
По словам российского министра, во внешнеполитическом ведомстве узнали об отказе Армении от встречи из сообщения пресс-службы. Каких-либо дипломатических каналов, которые обычно задействуют в такого рода случаях, использовано не было.
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«Метод, которым нас всех проинформировали относительно неучастия армянской стороны в этом мероприятии, конечно, вызывает вопросы», — отметил Лавров.
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В четверг, 22 декабря, стало известно, что Армения отказалась от встречи по мирному договору. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российский миротворческий контингент в невыполнении миссии.
Сергей Лавров
МИД РФ
Конфликт Азербайджана и Армении
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