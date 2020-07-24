МИД не исключил открытие границ с Турцией до конца лета

«Не исключено, да. Вопрос рассматривается», — пояснил замглавы МИД РФ Евгений Иванов в разговоре с агентством. Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что границы с другими странами Россия будет открывать по принципу взаимности.

Границы закрыты в России с 30 марта по решению премьер-министра Михаила Мишустина. Ограничение на въезд распространялось на авиаперелеты, железнодорожные, а также автомобильные поездки. Позже Мишустин разрешил приезжать в Россию иностранцам, у которых в стране остались больные родственники, нуждающиеся в помощи. Также в Россию единожды могли приехать иностранные специалисты для работы.

В Барселоне заявили, что начнут принимать российских туристов уже сентябре–октябре. Об этом сообщил советник по туризму и творческим промыслам мэрии Барселоны Шавьер Марсе. Российские туристы занимают третье место по показателю расходов на одного посетителя в испанском городе.

Также в скором времени разрешить въезд россиянам планирует Абхазия. Президент страны Аслан Бжания отметил, что власти готовы к поэтапному снятию ограничений на границе с Россией.