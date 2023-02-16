Мир 16 февраля 2023, 14:03 МИД назвал условие участия России в конвенциях Совета Европы по борьбе с терроризмом Замглавы МИД Грушко: без дискриминации Россия останется в конвенциях СЕ по терроризму РИА «Новости»

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В случае дискриминации Россия перестанет участвовать в конвенциях Совета Европы по борьбе с терроризмом. Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко объявил об этом на пленарном заседании Госдумы, сообщил ТАСС.

По его словам, в Совете Европы есть несколько антитеррористических конвенций, и Россия участвует в их реализации. Они отвечают национальным интересам и безопасности страны. Однако это может прекратиться, предупредил замглавы МИД.

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«Участие будет возможно лишь в том случае, если не будут предприниматься попытки нас в рамках этих конвенций дискриминировать», — подчеркнул Грушко.

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Он также заявил, что выход из Совета Европы и отказ от Европейской конвенции о правах человека не повлиял на их обеспечение, потому что эти положения внесли в отечественное законодательство при ее ратификации и не отменили в 2022 году.

К тому же, по словам Александра Грушко, страна исполняет обязательства на эту тему по другим соглашениям ООН, СНГ и на площадках других региональных организаций.