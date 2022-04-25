МИД назвал условие очной встречи делегаций России и Украины

Новая очная встреча делегаций России и Украины состоится только после появления содержательных договоренностей. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Он подчеркнул, что пока делегации не пришли к единому мнению по ряду пунктов, а значит, о содержательных договоренностях говорить пока не приходится.

«Как только у нас будут содержательные договоренности, по которым можно провести предметный обмен мнениями, тогда этот вопрос будет рассматриваться. Пока такого нет», — заявил Руденко.

Очные встречи российской и украинской делегаций ранее прошли в Белоруссии и Турции. С тех пор встречи проходят в онлайн-формате.

На минувшей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ход беседы двух делегаций замедлился. В частности, он отметил, что Украина не отреагировала на новые формулировки соглашения, подготовленные Россией.